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В Пскове будет закрыта дорога-дублер улицы Инженерной

В Пскове будет закрыта дорога-дублер улицы Инженерная, сообщили в администрации Пскова.

В связи с проведением работ по устранению аварии на водопроводных сетях с 9.00 15 июня до 17.00 30 июня будет перекрыто движение автотранспорта по дороге-дублеру улицы Инженерной, в районе домов №№110,114, 118, 120 и 126.

Водителям приносят извинения за доставленные неудобства и просят учесть данную информацию при планировании поездок. Администрация Пскова просит внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.