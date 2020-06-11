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ГИБДД призывает соблюдать правила на железнодорожных переездах в Псковской области

В Невельском районе прошло профилактическое мероприятие по соблюдению правил проезда через железнодорожные переезды. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Рейд провели сотрудники невельской Госавтоинспекции совместно с представителями Октябрьской железной дороги. Водителям раздали памятки о правилах проезда через железнодорожные переезды, а также стикеры с призывом «За безопасное вождение!».

Госавтоинспекция Псковской области рекомендует всем водителям транспортных средств строго соблюдать и выполнять правила при движении через железнодорожные переезды, проявлять терпение и дисциплинированность при закрытом переезде, спокойно ожидать включения разрешающего сигнала.

«Железнодорожный переезд является зоной повышенной опасности. Наезды подвижного состава на автотранспорт на железнодорожных переездах могут привести к тяжелейшим последствиям, связанным, прежде всего, с человеческими жертвами», - подчеркнули в ведомстве.