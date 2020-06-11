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В Дновском районе обновят 4 километра дороги

На дороге Дно – Белошкино – Выскодь в Дновском районе укладывают верхний слой покрытия. Работы идут в деревне Скново (км 6+450 – км 7+407) и между деревнями Скново и Староселок (км 7+407 – км 8+061), сообщили в областном комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

В деревне Староселок выполнено устройство выравнивающего слоя асфальта. Кроме того, заасфальтирован отрезок протяженностью 895 метров (км 0+000 – км 0+895) в городе Дно. В общей сложности в порядок будет приведено около 4 км дороги.

Работы выполняются согласно государственному заданию в рамках адресной программы «Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия».