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Участок Рижского проспекта открывается для движения транспорта в центр Пскова

С 15 июня открывается для движения транспорта в центр города участок Рижского проспекта - от Юбилейной до Народной. Такую информацию опубликовало сообщество «Убитые дороги Пскова» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Убитые дороги Пскова»

Одновременно начнутся работы по устройству геосетки и верхнего слоя покрытия на участке от улицы Юбилейной до перекрестка с улицей Киселева, но по направлению «из центра».

«Будьте внимательны и соблюдайте требования временных дорожных знаков», - отметили в сообщество «Убитые дороги Пскова».