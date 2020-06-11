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Для ралли «Голубые озера-2020» 20 и 21 июня перекроют дороги в Пустошкинском районе

20 и 21 июня на территории Пустошкинского района планируется проведение 1-го этапа чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского» ралли «Голубые Озера-2020». Для обеспечения безопасности дорожного движения на время соревнований водится временное прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Соответствующий приказ подписал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

Ограничения вводятся на следующих участках дорог:

«Забелье – Маево» от деревни Забелье до деревни Маево Пустошкинского района – 20 июня с 10:45 до 16:15;

«Пожни – Шалахово – Столпово» от деревни Тимоново до деревни Пожни Пустошкинского района – 21 июня с 10:00 до 12:20, с 12:40 до 14:40 и с 15:00 до 17:05;

«Пожни – Шалахово – Столпово» от деревни Шалахово до деревни Тимоново Пустошкинского района – 21 июня с 9:45 до 12:00; с 12:20 до 14:20 и с 14:40 до 16:45;

«Линец – Гультяи – Шалахово» от деревни Торчилово до деревни Шалахово Пустошкинского района – 21 июня с 9:45 до 12:00, с 12:20 до 14:20 и с 14:40 до 16:45.

Организацией, обеспечивающей временное прекращение движения, определена Федерация автоспорта Псковской области. Организатор соревнований - президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич, контактный телефон 8-911-378-05-81.

Добавим, что 18 и 19 июня также пройдут тренировочные сборы раллистов на территории Пустошкинского и Себежского районов.

В связи с этим вводится временное прекращение движения транспортных средств по участкам дорог:

«Пустошка – Щукино – Алоль» от деревни Криуха до деревни Васильки и от деревни Васильки до деревни Копылок Пустошкинского района – 18 июня с 10:00 до 18:00;

«Пустошка – Щукино – Алоль» от деревни Щукино до деревни Красное, от деревни Красное до деревни Андрохново и от деревни Андрохново до деревни Забеги Пустошкинского района – 19 июня с 10:00 до 18:00;

«Максютино – Радионово» от деревни Дорбыши до деревни Шершни и от деревни Китово до деревни Родионово Себежского района – 19 июня с 10:00 до 18:00.

Как отметил президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич, на время проведения индивидуальных тренировок раллистов организуется реверсивное движение автотранспорта, пропуск для автомобилей и общественного транспорта предоставляется по первому требованию с максимальной задержкой в 5 минут.