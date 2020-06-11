Для ралли «Голубые озера-2020» 20 и 21 июня перекроют дороги в Пустошкинском районе

20 и 21 июня на территории Пустошкинского района планируется проведение 1-го этапа чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского» ралли «Голубые Озера-2020». Для обеспечения безопасности дорожного движения на время соревнований водится временное прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Соответствующий приказ подписал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.
Ограничения вводятся на следующих участках дорог:
Организацией, обеспечивающей временное прекращение движения, определена Федерация автоспорта Псковской области. Организатор соревнований - президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич, контактный телефон 8-911-378-05-81.
Добавим, что 18 и 19 июня также пройдут тренировочные сборы раллистов на территории Пустошкинского и Себежского районов.
В связи с этим вводится временное прекращение движения транспортных средств по участкам дорог:
Как отметил президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич, на время проведения индивидуальных тренировок раллистов организуется реверсивное движение автотранспорта, пропуск для автомобилей и общественного транспорта предоставляется по первому требованию с максимальной задержкой в 5 минут.