←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Объездная ждет ремонта
Поземсклэнд Что изменится
Все ограничения движения
Послали В дальнее путешествие
И тебя выпрямят...
План Б На Инженерной
ещё АвтоМир / Дороги 11.06.2020 17:400 Движение на трассе Р-56 в Псковской области ограничено из-за ремонта труб 15.06.2020 11:170 Для ралли «Голубые озера-2020» 20 и 21 июня перекроют дороги в Пустошкинском районе 15.06.2020 07:001 Участок Рижского проспекта открывается для движения транспорта в центр Пскова 13.06.2020 18:010 В Дновском районе обновят 4 километра дороги 13.06.2020 11:300 ГИБДД призывает соблюдать правила на железнодорожных переездах в Псковской области 11.06.2020 17:400 Движение на трассе Р-56 в Псковской области ограничено из-за ремонта труб
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Для ралли «Голубые озера-2020» 20 и 21 июня перекроют дороги в Пустошкинском районе

15.06.2020 11:17|ПсковКомментариев: 0

20 и 21 июня на территории Пустошкинского района планируется проведение 1-го этапа чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского» ралли «Голубые Озера-2020». Для обеспечения безопасности дорожного движения на время соревнований водится временное прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. 

Соответствующий приказ подписал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

Ограничения вводятся на следующих участках дорог:

  • «Забелье – Маево» от деревни Забелье до деревни Маево Пустошкинского района – 20 июня с 10:45 до 16:15;
  • «Пожни – Шалахово – Столпово» от деревни Тимоново до деревни Пожни Пустошкинского района – 21 июня с 10:00 до 12:20, с 12:40 до 14:40 и с 15:00 до 17:05;
  • «Пожни – Шалахово – Столпово» от деревни Шалахово до деревни Тимоново Пустошкинского района – 21 июня с 9:45 до 12:00; с 12:20 до 14:20 и с 14:40 до 16:45;
  • «Линец – Гультяи – Шалахово» от деревни Торчилово до деревни Шалахово Пустошкинского района – 21 июня с 9:45 до 12:00, с 12:20 до 14:20 и с 14:40 до 16:45.

Организацией, обеспечивающей временное прекращение движения, определена Федерация автоспорта Псковской области. Организатор соревнований - президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич, контактный телефон 8-911-378-05-81.

Добавим, что 18 и 19 июня также пройдут тренировочные сборы раллистов на территории Пустошкинского и Себежского районов.

В связи с этим вводится временное прекращение движения транспортных средств по участкам дорог:

  • «Пустошка – Щукино – Алоль» от деревни Криуха до деревни Васильки и от деревни Васильки до деревни Копылок Пустошкинского района – 18 июня с 10:00 до 18:00;
  • «Пустошка – Щукино – Алоль» от деревни Щукино до деревни Красное, от деревни Красное до деревни Андрохново и от деревни Андрохново до деревни Забеги Пустошкинского района – 19 июня с 10:00 до 18:00;
  • «Максютино – Радионово» от деревни Дорбыши до деревни Шершни и от деревни Китово до деревни Родионово Себежского района – 19 июня с 10:00 до 18:00.

Как отметил президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич, на время проведения индивидуальных тренировок раллистов организуется реверсивное движение автотранспорта, пропуск для автомобилей и общественного транспорта предоставляется по первому требованию с максимальной задержкой в 5 минут.

Теги: #дороги #дорожное движение
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какая основная выгода при покупке подержанного автомобиля по сравнению с новым?
В опросе приняло участие 7813 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
15.06.2020, 11:170 Для ралли «Голубые озера-2020» 20 и 21 июня перекроют дороги в Пустошкинском районе 15.06.2020, 09:450 Водитель и пассажир ГАЗа получили травмы в ДТП в Псковском районе 15.06.2020, 09:280 Пассажир «Киа» погиб в «пьяном» ДТП в Себежском районе 15.06.2020, 07:001 Участок Рижского проспекта открывается для движения транспорта в центр Пскова
14.06.2020, 12:311 Водитель неоднократно перевернувшейся машины остался невредим в ДТП под Псковом 14.06.2020, 12:022 ГИБДД напоминает псковским водителям об опасности галлюцинаций из-за усталости 14.06.2020, 11:413 Пьяный пскович на «Ниссане» врезался в стену здания. ВИДЕО 14.06.2020, 11:070 Полиция ищет очевидцев ДТП в Псковском районе
13.06.2020, 21:390 Фотофакт: Попытка побега старого «Москвича» 13.06.2020, 20:011 Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в Пушкиногорском районе. ФОТО 13.06.2020, 18:010 В Дновском районе обновят 4 километра дороги 13.06.2020, 17:210 Как не сбить кочующего медведя, рассказали спасатели псковичам
13.06.2020, 14:353 Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова не приняла извинения актера Ефремова 13.06.2020, 11:300 ГИБДД призывает соблюдать правила на железнодорожных переездах в Псковской области 13.06.2020, 09:0023 Ефремов выступил с видеообращением по поводу смертельного ДТП 12.06.2020, 18:070 «Псковпассажиравтотранс» будет на неделю раньше получать субсидию для решения проблемы с зарплатами
12.06.2020, 12:590 Полиция ищет очевидцев ДТП, произошедшего в сентябре 2019 года на дороге Середка-Мельницы-Гридино 12.06.2020, 09:440 Фотофакт: Вечная лужа в центре Опочки 11.06.2020, 17:400 Движение на трассе Р-56 в Псковской области ограничено из-за ремонта труб 11.06.2020, 16:212 В Пскове будет закрыта дорога-дублер улицы Инженерной
11.06.2020, 15:580 Улицу Мирную в Пскове закроют для транспорта на 4 дня 11.06.2020, 15:310 До осени в микрорайоне «Кресты» отремонтируют три дворовых проезда 11.06.2020, 15:220 В Великих Луках на неделю будет закрыт участок проспекта Ленина 11.06.2020, 14:440 Четыре автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове
11.06.2020, 13:263 Псковичи возмущены новой дорожной разметкой на улице Коммунальной 11.06.2020, 13:167 Можем повторить на Некрасова? 11.06.2020, 12:498 В Совфеде предложили пожизненно лишать прав за «пьяные» ДТП 11.06.2020, 11:200 Пьяного псковича на «Мерседесе» остановила полиция в Гдове
11.06.2020, 11:060 В Пскове начался ремонт Гаражного проезда. ФОТО 11.06.2020, 09:380 С 15 июня перекроют участок дороги на улице Алехина в Пскове 10.06.2020, 20:190 Два участка дороги Остров - Вышгородок - граница с Латвией отремонтируют в этом году 10.06.2020, 16:230 Председатель Госдумы: Надо поддержать обновление парка общественного транспорта в регионах
10.06.2020, 15:090 Два человека госпитализированы в Великих Луках после ДТП 10.06.2020, 14:351 Фотофакт: На обращение жителей улицы Маргелова о разметке ответили «двойной сплошной» 10.06.2020, 14:240 Стартовал ремонт дороги Псков – Кислово – Палкино 10.06.2020, 12:070 Один человек погиб и двое ранены в результате ДТП в Печорском районе
10.06.2020, 09:050 ВАЗ врезался в дерево в Плюсском районе, пострадали две девушки 10.06.2020, 08:350 Гдович погиб в аварии в Гатчинском районе 10.06.2020, 08:203 В Родине благоустроили двор на улице Школьной 10.06.2020, 08:091 Наркологи разъяснили новые правила медосвидетельствования водителей
09.06.2020, 23:358 Почти 1,25 млрд рублей получит «Псковпассажиравтотранс» из федерального бюджета на обновление автопарка 09.06.2020, 21:5814 Актера Ефремова за смертельное ДТП отправили под домашний арест 09.06.2020, 21:000 Михаил Ведерников поручил подготовить смету для поэтапной модернизации «Псковпассажиравтотранса» 09.06.2020, 20:185 Александр Васильев о ДТП с заслуженным артистом Ефремовым: Не должно быть поблажек для великих людей
09.06.2020, 20:002 План «Б» 09.06.2020, 19:061 Автобус №11 попал в ДТП на улице Труда в Пскове 09.06.2020, 18:171 ДТП произошло на площади Героев-десантников в Пскове 09.06.2020, 18:070 На 3,1% подорожало дизельное топливо в Псковской области за год
09.06.2020, 17:580 Пешеходные переходы на дорогах трех районов области станут безопаснее 09.06.2020, 16:000 Ремонт перекрестка Рижский проспект - Народная изменит маршрут «двойки» в Пскове 09.06.2020, 15:591 В Пскове на месте «народных троп» на Рижском проспекте появится тротуар 09.06.2020, 15:200 ДТП со смертельным исходом произошло на трассе под Псковом. ФОТО
09.06.2020, 13:068 Михаил Ефремов признал себя виновником смертельного ДТП 09.06.2020, 09:520 Четверых нетрезвых водителей остановила полиция на дорогах Псковской области 09.06.2020, 09:000 Водитель трактора пострадал после съезда в кювет в Новоржевском районе 09.06.2020, 07:284 Против Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело из-за «пьяного» ДТП. ВИДЕО
08.06.2020, 21:380 В Пскове более чем на 50% исполнен контракт по ремонту тротуаров на нескольких улицах 08.06.2020, 20:210 ГИБДД напоминает, как правильно пользоваться детским автокреслом 08.06.2020, 18:220 Мотоциклист сбит на Октябрьском проспекте Пскова 08.06.2020, 16:430 «Псковпассажиравтотранс» опубликовал расписание автобусов с 11 июня по 14 июня
08.06.2020, 15:050 На один день в Пскове перекроют движение по улице Олега Кошевого 08.06.2020, 14:491 В Пскове ребенок на велосипеде врезался в легковой автомобиль 08.06.2020, 14:182 Сергей Федоров положительно оценил качество уборки улиц Пскова 08.06.2020, 13:210 Автобусные остановки ремонтируют на дороге Пушкинские Горы – Локня в Бежаницком районе
08.06.2020, 12:040 Участок улицы Германа закрыт для движения транспорта в Пскове 08.06.2020, 11:351 Водитель «Фольксвагена» сбила дорожный знак на Юбилейной в Пскове 08.06.2020, 10:500 С 9 июня на Рижском проспекте в Пскове будут перекрыты полосы для движения в центр 08.06.2020, 10:341 В Пскове более чем на 90% выполнены работы по ремонту четырех улиц
08.06.2020, 09:560 На главу Плюсского района составили протокол из-за разбитой дороги Заянье — Шавково 08.06.2020, 09:470 В Пушкинских Горах женщина за рулем ВАЗа сбила мотоциклиста и скрылась с места ДТП 08.06.2020, 09:350 Дети пострадали в ДТП в Великих Луках и Дедовичском районе 08.06.2020, 09:110 Пенсионер погиб после съезда в кювет в Плюсском районе
07.06.2020, 22:300 Региональные власти планируют реконструкцию участка Гдовского шоссе в Псковском районе 07.06.2020, 18:124 Фотофакт: На Запсковье исчезла платная стоянка 07.06.2020, 15:578 Профком «Псковпассажиравтотранса» просит наказать «лгунов и паникеров», по вине которых предприятие несет убытки 07.06.2020, 15:371 Пьяный житель Ленобласти задержан за рулем «Оки» в Плюсском районе
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.