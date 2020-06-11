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Псковичи возмущены новой дорожной разметкой у дома №48 по улице Коммунальной

Псковичи возмущены новой дорожной разметкой у дома №48 по улице Коммунальной. В редакцию Псковской Ленты Новостей поступило несколько обращений читателей с жалобами на новые правила.

На участке улицы Коммунальной от Юбилейной до Рокоссовского появилась двойная сплошная линия разметки. Запрещены несколько поворотов налево, в том числе поворот у дома №48, которым пользовались жители большого массива жилых домов на улицах Коммунальной и Юбилейной.

Часть водителей разворачивается на перекрестке с улицей Западной, другие разворачиваются, используя парковку рынка «Нива» и светофор.

По информации источников Псковской Ленты Новостей, нововведения с разметкой на Рижском проспекте, улицах Коммунальной, Вокзальной, Маргелова связаны с реализацией проекта организации дорожного движения. Изменения проекта могут быть рассмотрены комиссией по безопасности дорожного движения.