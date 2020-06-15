АвтоМир / Дороги

Новая дорожная разметка в деревне Портянниково сделала местных жителей «людьми второго сорта»

Новая дорожная разметка в деревне Портянниково сделала местных жителей улицы Звездной «людьми второго сорта». Об этом написал Егор Москаль в обращении на сайте губернатора Псковской области, опубликованном 15 июня.

В письме сообщается, что на улице Шоссейной в деревне Портянниково нанесли ошибочную разметку, которая лишает транспортной доступности жителей по улице Звездной (улица в деревне Портянниково). В текущей разметке полностью невозможен поворот на улицу Звездную, при движении от объездной автодороги и выезд налево с улицы Звездной (в сторону города Пскова).

При этом для поворота на улицы Александровский проезд там предусмотрена полоса длиной почти 100 метров. «Поток транспорта на улице Шоссейной небольшой, данная разметка совершенно избыточна, к тому же, остальные выезды на улицу Шоссейную с второстепенных дорог разрешены. И только жителей улицы Звездной сделали людьми второго сорта», - написал автор обращения.

Он просит «восстановить в правах» жителей по улицы Звездная (деревня Портянниково), устранив ошибки в разметке.