Жители района станции Березки в стихах просят власти Пскова о ямочном ремонте

Псковичи, проживающие в районе станции Березки, просят власти Пскова отремонтировать дорогу, которая является продолжением улицы Пригородной, между домами №№ 3 и 9.
По словам жителей района станции Березки, они уже неоднократно просили органы власти заделать ямы на проезжей части, но пока безрезультатно. Новое обращение они оформили в стихотворной форме и направили для опубликования в редакцию «Псковской Ленты Новостей» в надежде, что так их просьбу услышат:
«Рассказ наш банален и прост
И обозначил серьезный вопрос:
Доколе иль сразу
Победим мы пустых обещаний заразу,
Надежду вселяющих слов,
Что завтра будет побольше улов
И что руководство мудрее:
Они наверху, а им там как бы светлее.
Ну хватит прелюдий, помогите советом.
У нас тут проблемы с дорогой и светом,
Из года в год обращенья.
Никакого не дали решенья.
Что толку в бумажных отписках?
Ответственных лиц целые списки.
А просим-то малость:
Метров триста дороги исправить,
Всего-то добавить нам пять фонарей -
Жить станет лучше, а ночью светлей.
По улице (станция Березка) от дома №3 до дома №9 -
Не так уж и много работ здесь возделать.
И хочется верить в одно:
Что добро побеждает не только в кино!
И нужные люди, регалий носители,
Услышат народ, как наши спасители.
И 100 % к осени
решат они вопросы все!!!
С уважением, коллектив жителей маленького района станции Березка».