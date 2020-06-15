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Жители района станции Березки в стихах просят власти Пскова о ямочном ремонте

Псковичи, проживающие в районе станции Березки, просят власти Пскова отремонтировать дорогу, которая является продолжением улицы Пригородной, между домами №№ 3 и 9.

По словам жителей района станции Березки, они уже неоднократно просили органы власти заделать ямы на проезжей части, но пока безрезультатно. Новое обращение они оформили в стихотворной форме и направили для опубликования в редакцию «Псковской Ленты Новостей» в надежде, что так их просьбу услышат:

«Рассказ наш банален и прост

И обозначил серьезный вопрос:

Доколе иль сразу

Победим мы пустых обещаний заразу,

Надежду вселяющих слов,

Что завтра будет побольше улов

И что руководство мудрее:

Они наверху, а им там как бы светлее.

Ну хватит прелюдий, помогите советом.

У нас тут проблемы с дорогой и светом,

Из года в год обращенья.

Никакого не дали решенья.

Что толку в бумажных отписках?

Ответственных лиц целые списки.

А просим-то малость:

Метров триста дороги исправить,

Всего-то добавить нам пять фонарей -

Жить станет лучше, а ночью светлей.

По улице (станция Березка) от дома №3 до дома №9 -

Не так уж и много работ здесь возделать.

И хочется верить в одно:

Что добро побеждает не только в кино!

И нужные люди, регалий носители,

Услышат народ, как наши спасители.

И 100 % к осени

решат они вопросы все!!!

С уважением, коллектив жителей маленького района станции Березка».