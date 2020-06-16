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Качество гарантийного ремонта на улице Воеводы Шуйского проверил губернатор

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проверил частичный ремонт дороги и тротуара на улице Воеводы Шуйского. Ремонт был выполнен по гарантии по жалобам местных жителей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В выезде также приняли участие вице-губернатор Василий Осипов, глава администрации Пскова Александр Братчиков, председатель комитета по транспортному и дорожному хозяйству Борис Елкин и представитель подрядчика.

Жители жаловались на частичное разрушение тротуара, застой воды на дороге. В результате гарантийного ремонта все недочеты устранены.