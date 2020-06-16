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Ремонт на улице Инженерной в Пскове идет с опережением графика на месяц

Ремонт дороги на улице Инженерной в Пскове (участок у Инженерного моста) идет с опережением графика на месяц. Его планируется закончить к 1 июля. Об этом стало известно в ходе контрольного выезда губернатора Михаила Ведерникова по дорогам областного центра, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Подрядчик отметил, что ранее вдоль улицы не было тротуаров для пешеходов. На текущий момент созданы пешеходные дорожки вдоль всей улицы Инженерной.

«Наша основная задача - закончить ремонт к Дню города», - пояснил председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин.