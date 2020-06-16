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АвтоМир / Дороги

Губернатор остался доволен качеством и темпом дорожных работ в Пскове

16.06.2020 12:24|ПсковКомментариев: 4

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников остался доволен ходом ремонта тротуара на улице Печорской в Пскове. Об этом он заявил 16 июня во время контрольного выезда по дорогам города, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

На текущий момент ремонт тротуаров практически завершен, осталось только уложить специальную плитку на съезде с бордюров, рассказала представитель подрядчика. 

 

 

«Хочу сказать, что остался доволен качеством выполняемых работ. Все делается действительно по тем новым требованиям, которые мы разработали. Хочется отметить, что ряд дорожных объектов по городу у нас будет сдан досрочно. Разница, конечно, большая. Два года назад ехал по городу - как после бомбежки, а сейчас основные улицы получается привести в порядок», - заявил губернатор, напомнив, что дорожный фонд в 2020 году составляет более 8 млрд рублей.

Теги: #ремонт дорог #дороги Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
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