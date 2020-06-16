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Население не информируют о новой дорожной разметке в Пскове - обращение на сайте губернатора

Население не информируют о новой дорожной разметке в Пскове, многие даже не обращают внимания на нововведения. Об этом написал автор одного из многочисленных обращений по теме дорожной разметки в Пскове, опубликованных на сайте губернатора Псковской области.

«В последнее время на многих улицах города обновлена дорожная разметка. Это, конечно, благое дело, однако возникают некоторые вопросы», - написал в обращении Сергей Федоров.

«В целом ряде мест организация движения радикально изменилась из-за нанесения двойной сплошной разделительной полосы: Рижский проспект, ул. Коммунальная, ул. 128 Стрелковой Дивизии. При этом информирование населения и автоводителей не проводилось, и, боюсь, многие даже не обращают внимания на нововведения, а ездят как раньше. В частности, на выезде на Рижский проспект у дома №83 теперь отсутствует поворот налево, к центру. Никакого знака при этом не установлено, а разглядеть, что на месте разрыва в разделительной появилась двойная сплошная, можно только фактически уже выехав на проспект и пересекая ее. Кроме того, теперь, чтобы выехать из дома в сторону центра города или заехать к дому от, например, "Ленты", приходится крутиться по дворам, заставленным машинами и уже практически не имеющим асфальтового покрытия», - констатировал автор обращения.

«Хотелось бы знать: все эти появившиеся неожиданно двойные сплошные - результат серьезного анализа дорожной обстановки и принятого решения (желательно с датой и номером), или же очередной ляп служб дорожной разметки плюс наплевательское отношение ответственных органов?», - интересуется он.