АвтоМир / Дороги

ФАС приостановила выбор организации для установки 11 камер фотовидеофиксации в Псковской области

В Псковской области приостановлено определение подрядчика по услуге аренды специальных технических средств автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на 34,5 млн рублей. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, жалоба подана ПАО «Ростелеком».

Орган контроля - Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области рассмотрит жалобу на заказчика - ГБУ «Управление автомобильных дорог Псковской области»19 июня в 11.00.

Как сообщалось ранее, ГБУ Псковской области «Управление автомобильных дорог Псковской области» (Псковавтодор) заказало услуги по аренде специальных технических средств автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения за 34 млн 570 тыс. 509,60 руб. (начальная цена). Видеокамеры будут установлены в 11 местах на территории Псковской области. Срок аренды каждого комплекса - не ранее 1 августа 2020. Контракт будет действовать по 31 декабря 2022 года включительно.