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АвтоМир / Дороги

Проезд у здания псковской областной библиотеки отремонтируют почти за 4 млн рублей

16.06.2020 21:00|ПсковКомментариев: 0

Управление городского хозяйства Пскова заказало выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезда у дома № 2,4 по ул. Профсоюзная и у дома № 15а по ул. Советской. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 3 млн 998 тыс. 351,00 рубль.

Согласно ведомости объемов работ, покрытие заменят на площади 1360 кв.м. Подрядчик выполнит фрезерование старого покрытия, регулировку высотного положения крышек люков, замену люков колодцев и камер, замену бортового камня (390 метров), устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия, благоустройство зеленой зоны (600 кв. метров) и др. Гарантия на верхний слой покрытия составит 48 месяцев.

Окончание ремонтных работ планируется до 1 августа 2020 г.

Источник: Псковская Лента Новостей
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