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Псковская область заказала услуги по паспортизации дорог на 81 миллион рублей

Псковская область заказала услуги по диагностике, паспортизации дорог и искусственных сооружений на них, разработке проектов организации дорожного движения автодорог. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 81 млн 734 тыс. 101,35 руб.

Заказчику требуются видеосъемка автодорог и оценка состояния (регистрация повреждений) на 7 894,810 км. Также нужно определить интенсивность состава транспортного потока с последующим вычислением среднегодовой суточной интенсивности движения, параметров геометрии дороги и ее элементов. Планируется диагностика 484 мостовых сооружений с составлением технических паспортов.

Кроме того, должны быть разработаны проекты организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки дорог на основании цифровой модели автомобильных дорог (1 282,464 км), схем дислокации дорожных знаков и дорожной разметки на 6 612,346 км, актуализированы проекты организации дорожного движения.

Услуги оказываются до 15 декабря 2021 года.