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В деревне Москота Псковского района отремонтирована центральная улица

Завершен ремонт центральной улицы в деревне Москота Карамышевской волости Псковского района. Работы проведены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на средства федерального и областного бюджетов, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Подрядная организация ООО «Спецдор 60» по контракту с Администрацией Псковского района расчистила площади от кустарника, выполнила устройство водопропускных труб. Профиль основания дороги был исправлен с добавлением нового материала, а затем уложено двуслойное асфальтобетонное покрытие. Обочины укреплены щебнем и фрезерованным асфальтобетонным материалом. Таким образом, привели в порядок 530 метров дороги.

Гарантия на выполненные работы составляет на верхний слой покрытия – 4 года, на нижний слой – 5 лет, на обочины - 3 года.

Напомним, этот же подрядчик уже выполнил ремонт еще на двух объектах Псковского района: на участке дороги Логозовичи – Тупы - Корлы в Логозовской волости протяженностью 1,5 км и на дороге от федеральной трассы до железнодорожной станции Черняковицы в Торошинской волости длиной 2 км. Еще один участок в 800 метров отремонтируют в Середкинской волости на дороге, которая ведет от трассы Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп - Куземкино – Краколье на деревни Чужбино и Теребище (км 2+045 – км 2+845).

Срок окончания работ по контракту намечен на 31 августа 2020 года.

Также работы завершены еще на одном объекте в Псковском районе, который вошел в нацпроект БКАД благодаря экономии на торгах - это участок дороги Подосье – Заровенье (Камно) Завеличенской волости, отремонтированный силами ООО «Дорожник-2010».