До 20 июня завершится ремонт еще одного участка Рижского проспекта в Пскове

Почти 1,25 млрд рублей получит «Псковпассажиравтотранс» из федерального бюджета на обновление автопарка

Актера Ефремова за смертельное ДТП отправили под домашний арест

Александр Васильев о ДТП с заслуженным артистом Ефремовым: Не должно быть поблажек для великих людей