До 20 июня завершится ремонт еще одного участка Рижского проспекта в Пскове

20 июня будут закончены ремонтные работы на Рижском проспекте, на участке от Юбилейной до Киселева. Об этом информирует сообщество «Убитые дороги Пскова» со ссылкой на подрядную организацию «ДорСтройСервис».
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