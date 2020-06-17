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АвтоМир / Дороги

У автобусной остановки «улица Печорская» в Пскове устранили колейность

18.06.2020 14:43|ПсковКомментариев: 0

Работы по ремонту дорожного покрытия на улице Коммунальной возле автобусной остановки «улица Печорская» (в сторону центра города) завершены в городе Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «СитиИнвестГрупп», ремонтные работы проводились в рамках муниципального контракта по содержанию улиц на территории Завеличья.

В результате работ устранена колейность асфальта. Срезан старый асфальт на площади примерно 200 квадратных метров, уложено 2 слоя нового покрытия.

Также в рамках контракта срезано старое и уложено новое асфальтобетонное покрытие на улице Западной общей площадью 1800 квадратных метров. Отремонтированы съезды к улице Михайловской, к детскому саду, покрытие на повороте улиц Кузбасской Дивизии и Западной. Цель - обеспечить комфортный проезд по улице и к дворовым территориям.

«Это наш небольшой вклад в большое общее дело ремонта дорог. Совместными усилиями приводим в порядок дороги Пскова», - сказал директор ООО «СитиИнвестГрупп» Павел Талебин.

Теги: #дороги Пскова #улица Коммунальная
Источник: Псковская Лента Новостей
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