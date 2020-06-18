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Пешеходный переход на дамбе снабдили зеленой табличкой для пешеходов

Пешеходный переход на перекрестке улиц Юбилейной и Красноармейской набережной в Пскове снабдили табличкой для пешеходов с надписью «Будьте примером своим детям». Фотографию разместил на своей странице в Facebook активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков.

«Организация безопасности движения перешла в мотивацию. Это легче сделать, чем создавать безопасность на дорогах, делать тротуары, устраивать успокоители движения. Проще знак поставить, все равно водитель всегда виноват», - написал Николай Мельков.