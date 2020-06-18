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Отремонтировать несколько дорог в Порхове требует прокуратура

Привести в надлежащее состояние несколько дорог в городе Порхове требует прокуратура. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

В ходе проверки установлено, что автомобильные дороги у домов №№ 12 и 14 по улице Псковской, у дома №3 по улице Кузнецова состоят из многочисленных выбоин, просадок, обочины имеют повсеместные дефекты. Кроме того, на пешеходных переходах возле дома №6 по улице Плеханова отсутствует дорожная разметка.

В этой связи прокуратура района внесла в адрес главы Порхова представление с требованием устранения выявленных нарушений закона.