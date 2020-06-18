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Ремонт дороги на улице Лесной в Пскове будет проведен до конца ноября

Псковичка Анастасия Царева обратилась с просьбой оказания содействия в ремонте покрытия проезжей части на улице Лесной в Пскове. Сегодня, 19 июня, глава региона провел личный прием граждан в режиме видеосвязи, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы уже обращались к вам в Instagram, - заявила девушка, - В итоге дорогу так и не сделали. Приехали, замерили, все перекопали и стало только хуже».

Глава администрации Пскова Александр Братчиков рассказал, что данная дорога будет отремонтирована к 30 ноября текущего года. «В этом году в рамках содержания улично-дорожной сети выделено 16,5 млн рублей. В эту сумму входят и ремонты проездов на улице Харченко. Контракт разыгран, работы будут выполнены», - рассказал он и пригласил псковичку на приемку работ.