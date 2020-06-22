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Ремонт дорог и дворов в Пскове. ИНФОГРАФИКА

По соцсетям уже гуляет шутка, что псковские власти, похоже, получили сведения, будто где-то под землей в городе спрятаны Янтарная комната, библиотека Ивана Грозного и сокровища нацистов - вот только карту с указанием точных мест кладов им не дали... Действительно, так городские дороги не разрывали, чтобы сделать основательный ремонт, уже давно. Одновременно работы ведутся на многих ключевых магистралях: Рижском проспекте, улицах Леона Поземского, Инженерной, Индустриальной, Яна Фабрициуса, участке объездной дороги. Впереди - не менее важные ремонты улицы Рокоссовского и Гаражного проезда, который должен стать дублером Рижского проспекта и немного его разгрузить.

ПЛН подготовила инфографику с интерактивной картой, на которой можно увидеть, какие работы и где уже ведутся, какие еще предстоят, когда они закончатся - и, конечно, сколько на это тратится денег.