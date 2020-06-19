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Дорогу Великие Луки - Усвяты ремонтируют по технологии, впервые применяемой в Псковской области. ФОТО

Компания «Буер» приступила к ремонту участка дороги Великие Луки - Усвяты в Усвятском районе. Работы ведутся по контракту с ГБУ «Псковавтодор» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядная организация использует в своей работе технологию ресайклинга. Она применяется на региональных дорогах впервые, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Технология заключается в том, что отфрезерованное старое покрытие дороги измельчается в крошку. Затем в специальной установке измельченный асфальт смешивается со щебнем разных фракций, цементом и битумной эмульсией. Таким образом получается асфальтогранулобетон. Он доводится до нужной температуры, доставляется на дорогу и укладывается с помощью асфальтоукладчика.

Мобильная смесительная установка смонтирована в непосредственной близости от объекта. Ею управляет один оператор и два специалиста. Это значительно сокращает затраты подрядчика на транспортировку материалов.

Полученная смесь используется для устройства верхнего слоя основания дороги. По показателям прочности асфальтогранулобетон не уступает обычной асфальтобетонной смеси. К тому же использование старых материалов - это экономичный и экологичный способ ремонта дорог.

В дальнейшем на укатанный слой асфальтогранулобетона будут уложены выравнивающий и верхний слои асфальта. По словам подрядчика, проект довольно сложный, есть участки, где под слоем асфальтогранулобетона дополнительно выравнивается профиль дороги с помощью щебня и песка.

На данный момент на разных отрезках ремонтируемого участка дороги идет ремонт водопропускных сооружений, фрезерование старого покрытия, укладка щебеночного основания, асфальтогранулобетона. В работах задействованы фрезы, укладчики, катки, экскаваторы, грейдеры. Движение автотранспорта организовано по временной схеме с использованием светофорного регулирования.

Всего будет отремонтировано около 7,5 км дорожного полотна с примыканиями и пересечениями на участке км 48+550 - км 56+000 (на этом отрезке расположены населенные пункты Церковище, Адамово), а также мост через реку Усвяча. Вдоль дороги будет восстановлено барьерное ограждение и автобусные остановки, нанесена дорожная разметка, установлены дорожные знаки.

Окончание работ запланировано на 30 сентября.

Средства на ремонт дороги выделены из областного бюджета в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».