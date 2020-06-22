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Завершен ремонт участка дороги Опочка - граница Белоруссией в Себежском районе

На участке автомобильной дороги регионального значения Опочка – Дубровка – граница с Белоруссией в Себежском районе завершены работы по устройству нового дорожного покрытия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Компания «Автомобильные дороги Пскова» закончила укладку выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона на площади около 30 тыс кв. метров. На эти цели было израсходовано 6,7 тысяч тонн асфальтобетонной смеси.

В ближайшее время дорожники приступят к укреплению обочин (около 13 тыс. кв. м), а затем – нанесению разметки (около 10 тыс. п. м).

Ремонтируемый участок составляет 3,7 км (км 80+439 – км 84+150). Работы должны быть завершены до 1 августа. Ремонт идет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Сумма контракта - 46,1 млн рублей. Заказчиком работ выступает ГБУ ПО «Псковавтодор».