Завершен ремонт участка дороги Опочка - граница Белоруссией в Себежском районе

На участке автомобильной дороги регионального значения Опочка – Дубровка – граница с Белоруссией в Себежском районе завершены работы по устройству нового дорожного покрытия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
В ближайшее время дорожники приступят к укреплению обочин (около 13 тыс. кв. м), а затем – нанесению разметки (около 10 тыс. п. м).
Ремонтируемый участок составляет 3,7 км (км 80+439 – км 84+150). Работы должны быть завершены до 1 августа. Ремонт идет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Сумма контракта - 46,1 млн рублей. Заказчиком работ выступает ГБУ ПО «Псковавтодор».