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АвтоМир / Дороги

В Пскове восстановят несколько запрещенных новой разметкой поворотов

22.06.2020 17:23|ПсковКомментариев: 0

В Пскове восстановят ряд запрещенных новой разметкой «левых поворотов». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, ситуацию с разметкой рассмотрела сегодня, 22 июня, городская комиссия по безопасности дорожного движения.

По итогам обсуждения с участием ГИБДД, депутатов Псковской городской Думы и представителей общественности выработано компромиссное решение. Глава администрации Пскова Александр Братчиков предложил использовать следующую схему: на 4-полосных дорогах разрешить поворот налево на прилегающую территорию, выезд из двора - разрешить только направо. Например, на улице Рокоссовского можно будет поворачивать налево, а выезд с дворовой территории должен быть исключен, но нужны дорожные знаки.

На улице с двумя полосами Александр Братчиков предложил также разрешить поворот налево при движении с прилегающей территории. Это позволит решить проблему с выездом из двора домов №9 и 15 по улице Маргелова.

Это предложение поддержали большинством голосов.

Согласившись с подходом, комиссия «пакетным» голосованием приняла решение исправить разметку:

  • На Октябрьском проспекте у ТЦ «Максимус» (сохранить разворот);
  • На улице Вокзальной, 48 - сохранить поворот во двор, из двора можно будет двигаться только направо
  • На улице Маргелова, у домов №№ 9 и 15 разрешат поворот налево при движении со стороны Палкино и разрешат выезд из двора налево.
  • На улице 128 Стрелковой дивизии восстановят возможность для техники ДСК поворачивать на территорию предприятия.
  • На улице Рокоссовского от Коммунальной  до Байкова можно будет поворачивать во дворы, но с прилегающей территории можно будет двигаться только направо.

В двух местах разметка останется сплошной. Руководитель городского ГИБДД высказался против поворота налево на заправку «Сургутнефтегаз» на Рижском проспекте. АЗС находится рядом с перекрестком Рижский проспект – Печорская, который является местом концентрации ДТП. В ходе голосования его поддержали члены комиссии.

Отдельно рассмотрена ситуация по улице Коммунальной. Часть поворотов налево восстановят, но не все. Например, при движении от Печорской повернуть налево на улицу Западную можно будет только через светофор. Нерегулируемое пересечение в «яме» останется закрыта двойной сплошной.

Теги: #дороги Пскова #разметка
Источник: Псковская Лента Новостей
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