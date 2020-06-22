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Олег Брячак попросил вернуть поворот налево возле рынка «Нива»

Депутат Псковской городской Думы Олег Брячак заявил о необходимости восстановить поворот налево на улице Коммунальной у дома №48. Свое мнение депутат высказал на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения 22 июня при обсуждении вопроса о разметке.

Депутат пояснил, что речь идет о повороте по улице Коммунальной возле рынка «Нива» при движении со стороны «Империала».

«Поворот налево всегда был. Там очень много населения проживает», - сказал депутат. Кроме того, в этом районе находится популярная частная зубная клиника и детский сад. Олег Брячак попросил оставить «левый поворот». У водителей есть возможность безопасно выполнить поворот, поскольку встречный поток останавливается светофором.