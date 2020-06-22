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Новый пешеходный переход появится на улице Звездной в Пскове

В Пскове организуют новый пешеходный переход на улице Звездной в районе дома №11. Решение о целесообразности организации дополнительного пешеходного перехода принято 22 июня городской комиссией по безопасности дорожного движения.

Вопрос рассматривался по поручению губернатора области Михаила Ведерникова.

По словам заместителя начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александра Грацкого, «пешеходный переход назрел уже давно». Для устройства перехода необходимы освещение и организация подходов. На улице Звездной между улицами Труда и Юности имеется один нерегулируемый переход между домами 15 и 18, он расположен ближе к улице Юности. Местные жители активно переходят проезжую часть вне перехода, пользуясь слабым потоком транспорта.

Начальник отдела ГИБДД Пскова Владимир Папорт предложение поддержал, но заметил, что освещение необходимо подводить дополнительно к месту перехода. Существующего искусственного уличного освещения недостаточно.

Владимир Папорт отметил, что расстояние между переходом дома №15 и пешеходным переходом на улице Труда составляет 300 метров, что укладывается в градостроительные нормы.

«375 метров», - не согласился представитель УГХ Константин Бобовский.

«302 метра», - поспорил Владимир Папорт.

При голосовании комиссия коллегиально приняла решение об устройстве нового перехода.