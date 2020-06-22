АвтоМир / Дороги

Запрет на стоянку на улице Юности сохранится

Почему нельзя снять запрет на стоянку на улице Юности, разбирались сегодня на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, комиссия по безопасности дорожного движения 22 июня рассмотрела обращения граждан по вопросу целесообразности запрета остановки транспорта на ул. Юности и ул. Инженерной.

«Вопрос тяжелый, надо разобраться», - пояснил председатель комиссии, глава администрации Пскова Александр Братчиков.

В администрацию города поступает очень много жалоб. Парковочные места на дороге-дублере заняты, мест не хватает. Докладчик - заместитель начальника УГХ администрации города Пскова Александр Грацкий - рассказал, что жители нового микрорайона «разделились на два лагеря»: одни предлагают убрать запрещающие дорожные знаки, другие выступают против.

ГИБДД против превращения улицы в стоянку. По словам начальника отдела ГИБДД Пскова Владимира Папорта, это нецелесообразно.

На стороне «лагеря парковки» выступил активист «Убитых дорог» Николай Мельков. Он обратил внимание, что часто автомобили паркуют неправильно, на «елочке», и другим водителям не заехать на дорогу-дублер. Общественник также добавил, что при строительстве домов в проектной декларации имелась парковка, но на самом деле ее нет. «У жителей парковку отняли и запретили парковаться», - пояснил он.

Председатель комитета Псковской области по транспорту Борис Елкин основной проблемой при открытии движения по улицам Инженерной и Юности назвал организацию автобусного сообщения. По его словам, везде, где есть общественный транспорт, надо запрещать парковку частного транспорта.

Александр Братчиков отметил, что автобусные маршруты используют только часть улицы - условный «внутренний радиус». Он предложил высказаться – ослаблять запрет или нет.

Общественник Николай Мельков предложил сохранить возможность парковаться на «внутреннем радиусе» - на стороне жилых домов. Транзитного транспорта со Звездной и Сиреневого бульвара мало, в основном дорогой пользуются местные жители.

Александр Грацкий рассказал, чем грозит это решение: постоянно припаркованный транспорт помешает уборке улицы, будет собираться грязь и снег. Это приведет к постоянной пыли и жалобам жителей, газоны будет вытоптаны.

В результате обсуждения действующие ограничения решили сохранить.