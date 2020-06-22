АвтоМир / Дороги

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Борисом Елкиным

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102 FM).

Гость студии - председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

Ведущий Алексей Овчинников поговорит с ним о масштабных ремонтных работах на дорогах Пскова и области, о состоянии дорожной сети и перспективах ее развития, качестве работы профильных псковских подрядчиков и о положении дел в транспортной сфере региона.

Звоните гостю студии по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена