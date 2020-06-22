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Дополнительные деньги в Пскове могут направить на ремонт улиц частного сектора

Высвободившиеся в Пскове дорожные средства могут направить на ремонт улиц частного сектора - Аллейной, Аллейного проезда и Ипподромной. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин 23 июня в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Губернатор Михаил Ведерников сегодня сообщил, что Псковская область получит 50 млн рублей на дорожное строительство. 30 млн рублей пойдет на ремонт улицы Рокоссовского в Пскове, 20 млн рублей – на строительство пешеходных переходов в Великих Луках.

Борис Елкин пояснил, что поступление федеральных средств позволит перезаместить запланированные средства на другие цели. Администрация Пскова готовит предложения.

Предварительно, планируется направить средства на ремонт улиц в частном секторе Аллейной, Аллейного проезда и Ипподромной. Борис Елкин пояснил, что ведется реконструкция перекрестка Инженерной и Индустриальной, проводится ремонт участка Инженерной, и это сказалось на состоянии улиц в частном секторе. Сейчас в Пскове ведут «обсчет» предложения.

Если названные улицы будут отправлены в ремонт, получится комплексный подход к дорогам в микрорайоне, добавил он.