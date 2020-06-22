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Октябрьский проспект Пскова может быть отремонтирован в 2021 году

Октябрьский проспект Пскова может быть отремонтирован в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщил председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин 23 июня в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

По словам гостя студии, имеются «большие планы». В следующем году в рамках нацпроекта может быть отремонтирован участок от площади Ленина до улицы Некрасова, а возможно, и до улицы Металлистов. Борис Елкин предупредил, что это приведет к определенному дискомфорту. Но лучше выполнить ремонт сейчас, чтобы лет 5-8 вообще не думать об этих дорогах.

Борис Елкин также рассказал, что власти сознательно пошли на такие темпы и объемы дорожных работ. «Чем больше сегодня отремонтируем, тем больше сэкономим денег и сможем что-то дополнительно отремонтировать. Кроме того, лето - оптимальный период для дорожных работ. Каникулы у учащихся значительно уменьшают машинопоток», - сказал Борис Елкин.