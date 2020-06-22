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«Эхономика» с Борисом Елкиным. ВИДЕО

Сегодня, 16 июня, гостем очередного выпуска программы «Эхономика» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стал председатель председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

Ведущий Алексей Овчинников поговорил с ним о масштабных ремонтных работах на дорогах Пскова и области, о состоянии дорожной сети и перспективах ее развития, качестве работы профильных псковских подрядчиков и о положении дел в транспортной сфере региона. Кроме того, гость студии ответил на многочисленные вопросы радиослушателей.