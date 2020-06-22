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Жара мешала открыть отремонтированный участок Рижского проспекта в Пскове

Жаркое лето мешало открыть отремонтированный участок Рижского проспекта в Пскове. Об этом рассказал председатель регионального комитета Псковской области по транспорту Борис Елкин 23 июня во время эфира на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

Погодный фактор помешал дорожникам на Рижском проспекте. Борис Елкин рассказал, что половину дороги не могли открыть, потому что уложенный асфальт физически не остывал. Если легковой транспорт почти не влиял, то остановка автобуса у остановки могла привести к колейности. Пришлось выжидать «пару дней» пока остывали части дороги.

Погодных сдерживающих факторов при ремонте дорог пока не было. По словам Бориса Елкина, главное чтобы не было затяжных ливней. Они мешают укладке асфальта, но и позволяют проверить уклон дороги и водоотвод.

Напомним, ремонт на Рижском проспекте продолжается на участке от улицы Киселева до Петровской.