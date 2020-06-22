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Борис Елкин советует требовать чек в пунктах взимания платы на платных дорогах Псковской области

В пунктах взимания платы на платных дорогах Псковской области обязательно должны выдавать чек. Об этом рассказал председатель государственного комитета Псковской области по транспорту Борис Елкин 23 июня во время прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

Отвечая на вопросы радиослушателей, Борис Елкин сообщил, что невыданный чек за пользование платной дорогой - повод для обращения в правоохранительные органы. Он назвал недопустимой ситуацию, когда пользователю дороги не дают чек при оплате за проезд.

«Если вы не получили чек, скорее всего, эти деньги ушли куда-то», - добавил Борис Елкин.

Он также добавил, что право бесплатного проезда должно быть предоставлено жителю Псковской области по факту прописки, а не по номерным знаками. Если это право не предоставлено, нужно обращаться в комитет по транспорту.