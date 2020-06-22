←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Послали В дальнее путешествие
Новые Видеокамеры
Все ограничения движения
Поземсклэнд Что изменится
Объездная ждет ремонта
Где заправить Кондиционер
И тебя выпрямят...
План Б На Инженерной
ещё Дороги 22.06.2020 11:431 Новая запрещающая разметка: 10 «левых» поворотов исчезло на улице Инженерной 24.06.2020 11:071 Депутат Госдумы Васильев запросил экспертную оценку ямочного ремонта в Пскове 23.06.2020 20:511 Жара мешала открыть отремонтированный участок Рижского проспекта в Пскове 23.06.2020 19:220 Борис Елкин советует требовать чек в пунктах взимания платы на платных дорогах Псковской области 23.06.2020 17:420 Полноценное строительство нового моста через Великую в Пскове возобновят в 2021 году 23.06.2020 17:250 Ремонт большинства псковских дорог по нацпроекту планируется закончить к 1 сентября
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Депутат Госдумы Васильев запросил экспертную оценку ямочного ремонта в Пскове

24.06.2020 11:07|ПсковКомментариев: 1

Депутат Госдумы Александр Васильев направил запрос в ФАУ «РОСДОРНИИ» с просьбой дать экспертную оценку проведения ремонта в рамках содержания улично-дорожной сети города Пскова с помощью струйно-инъекционной технологии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители движения «Убитые дороги».

Также парламентарий просит специалистов рассказать, как поэтапно должен проводиться ямочный ремонт, который отвечает техническим регламентам и нормативам.

Как отмечается в сообщении, в Пскове сложилась практика проведения так называемого ямочного ремонта с помощью струйно-инъекционной технологии.

«Метод, предназначенный для ремонта трещин и небольших повреждений, используется подрядными организациями даже для ремонта больших ям и выбоин, - заметили в сообществе "Убитые дороги", - Летом, когда устанавливается высокая температура воздуха, последствия такого ремонта губительны для покрышек автомобилей, кроме того, ямы, отремонтированные «слоником», появляются снова уже через несколько часов. Кроме того, битум загрязняет новую разметку. Несмотря на очевидные недостатки, «слоник» продолжает шествие по улицам города».

Теги: #ремонт дорог #дороги Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какая основная выгода при покупке подержанного автомобиля по сравнению с новым?
В опросе приняло участие 7906 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
24.06.2020, 11:110 Пьяного псковича на «Ладе» задержала полиция в Печорском районе 24.06.2020, 11:071 Депутат Госдумы Васильев запросил экспертную оценку ямочного ремонта в Пскове 24.06.2020, 09:130 Три человека пострадали в результате ДТП в Опочецком районе 23.06.2020, 22:450 Два большегруза и легковой автомобиль столкнулись в Опочецком районе. ФОТО
23.06.2020, 20:511 Жара мешала открыть отремонтированный участок Рижского проспекта в Пскове 23.06.2020, 19:220 Борис Елкин советует требовать чек в пунктах взимания платы на платных дорогах Псковской области 23.06.2020, 17:420 Полноценное строительство нового моста через Великую в Пскове возобновят в 2021 году 23.06.2020, 17:250 Ремонт большинства псковских дорог по нацпроекту планируется закончить к 1 сентября
23.06.2020, 16:260 Дополнительный пешеходный переход через улицу Алмазную появится в Пскове 23.06.2020, 15:080 «Эхономика» с Борисом Елкиным. ВИДЕО 23.06.2020, 14:140 Дополнительные деньги в Пскове могут направить на ремонт улиц частного сектора 23.06.2020, 13:530 Октябрьский проспект Пскова может быть отремонтирован в 2021 году
23.06.2020, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Борисом Елкиным 23.06.2020, 12:390 Псковская область получит 50 млн рублей на дорожное строительство 23.06.2020, 12:021 «Нелогичный» светофор на перекрестке Коммунальная - Народная в Пскове предложили исправить 23.06.2020, 11:261 «Формула сити-менеджера»: Какие левые повороты в Пскове разрешат
23.06.2020, 09:390 «Псковпассажиравтотранс» опубликовал расписание движения автобусов 24 и 1 июля 22.06.2020, 22:543 Псковской области предрекли дефицит АЗС 22.06.2020, 22:250 «Псковский хлебокомбинат» хочет установить светофор на улице Шоссейной 22.06.2020, 20:541 Запрет на стоянку на улице Юности сохранится
22.06.2020, 20:110 Новый пешеходный переход появится на улице Звездной в Пскове 22.06.2020, 17:380 Олег Брячак попросил вернуть поворот налево возле рынка «Нива» 22.06.2020, 17:231 В Пскове восстановят несколько запрещенных новой разметкой поворотов 22.06.2020, 16:250 Пешеходный переход на пересечении улиц Леона Поземского и Александра Невского станет светлее
22.06.2020, 15:240 Завершен ремонт участка дороги Опочка - граница Белоруссией в Себежском районе 22.06.2020, 15:162 Интерактив: В Островском районе перекопана единственная дорога к пляжу 22.06.2020, 15:090 Вышла книга о сотрудниках ГИБДД Пскова и Великих Лук 22.06.2020, 15:051 Ремонт дорог и дворов в Пскове. ИНФОГРАФИКА
22.06.2020, 14:140 Верхний слой асфальта укладывают на Рижском проспекте в Пскове 22.06.2020, 13:320 Великолукский подросток получил условное наказание за кражу велосипеда 22.06.2020, 12:440 Пьяный водитель мотовездехода опрокинулся на Юбилейной в Пскове 22.06.2020, 11:431 Новая запрещающая разметка: 10 «левых» поворотов исчезло на улице Инженерной
22.06.2020, 11:175 Акция для всех автомобилистов «Весть Победы» пройдет в Пскове 24 июня 22.06.2020, 10:340 В Пскове ограничено движение транспорта на Рижском проспекте 22.06.2020, 07:260 В России создадут модель городского движения с «умной» инфраструктурой 21.06.2020, 16:020 Псковичей приглашают принять участие в семейном челендже по Правилам дорожного движения
21.06.2020, 12:441 Два человека пострадали в результате ДТП в Псковском районе. ФОТО 21.06.2020, 10:190 Водителя «пятерки» в Дедовичах поймали пьяным за рулем второй раз 20.06.2020, 21:180 Интерактив: В Пскове такие грязные светофоры, что непонятно, какой свет горит 20.06.2020, 16:583 Инвалидов предлагают обучать в автошколах за счет государства
20.06.2020, 16:410 В Гдовском районе водитель скрутил номера со своего авто и сбежал с места ДТП 20.06.2020, 15:220 Лосенок погиб от удара об иномарку в Гдовском районе 20.06.2020, 14:420 Дорогу Великие Луки - Усвяты ремонтируют по технологии, впервые применяемой в Псковской области. ФОТО 20.06.2020, 13:021 В Псковском районе грузовик сбил велосипедиста
20.06.2020, 12:420 Пассажиры двух иномарок пострадали в ДТП в Порховском районе 20.06.2020, 10:581 Вопрос с неправильной разметкой в Пскове будет окончательно решен на следующей неделе 19.06.2020, 21:598 Ефремов не выйдет живым из тюрьмы, заявил судимый актер Долинский 19.06.2020, 19:440 61 нарушение ПДД водителями микроавтобусов выявлено в Пскове за 5 месяцев
19.06.2020, 17:180 Ремонт дороги на улице Лесной в Пскове будет проведен до конца ноября 19.06.2020, 17:171 Губернатор отменил требование о сокращении количества автобусных рейсов 19.06.2020, 15:550 С 22 июня возобновляются рейсы автобусов в Крипецкое и Корлы 19.06.2020, 15:390 С 1 июля в Псковской области начнут продавать льготные проездные
19.06.2020, 15:310 Участок дороги на улице Набат перекроют в Пскове на следующей неделе 19.06.2020, 14:560 Фотофакт: Пешеходов призывают шагать осторожно 19.06.2020, 13:251 «Рено» и «Шкода» столкнулись на перекрестке Коммунальная - Петровская в Пскове 19.06.2020, 12:210 Где заправить и где починить кондиционер машины в Пскове
19.06.2020, 10:360 Отремонтировать несколько дорог в Порхове требует прокуратура 19.06.2020, 09:331 Фотофакт: Два новых арт-объекта появились в Пскове 18.06.2020, 17:520 Пешеходный переход на дамбе снабдили зеленой табличкой для пешеходов 18.06.2020, 17:480 ГИБДД советует брать с собой медикаменты от резкого перепада давления в жару
18.06.2020, 14:430 У автобусной остановки «улица Печорская» в Пскове устранили колейность 18.06.2020, 14:200 Порхович будет наказан за «пьяную» езду на мопеде 18.06.2020, 11:270 Фотофакт: На Текстильной запретили стоянку транспорта 18.06.2020, 09:410 Возобновляются рейсы автобуса №107 из Пскова в Палкино и обратно
18.06.2020, 08:420 Снизить транспортный налог на 2020 год предлагают в Госдуме 18.06.2020, 08:086 «Жахнуть» весь город двойной сплошной 17.06.2020, 22:493 Фотофакт: Дорожную разметку исправляют на улице Рокоссовского в Пскове 17.06.2020, 22:210 Цена бензина Аи-95 обновила исторический максимум
17.06.2020, 21:130 До 20 июня завершится ремонт еще одного участка Рижского проспекта в Пскове 17.06.2020, 17:240 В деревне Москота Псковского района отремонтирована центральная улица 17.06.2020, 15:312 Автобус сбил подростка в Псковском районе, полиция ищет свидетелей 17.06.2020, 12:270 Как поставить место для автомобиля на учет, разъяснили в псковской Кадастровой палате
17.06.2020, 11:001 Псковская область заказала услуги по паспортизации дорог на 81 миллион рублей 17.06.2020, 10:319 Фотофакт: Четверная сплошная разметка на улице Рокоссовского 17.06.2020, 09:060 Грузовик MAN и «Фольксваген» столкнулись на улице Чудской в Пскове 17.06.2020, 07:050 Национальный стандарт по летнему содержанию автодорог разработан в России
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.