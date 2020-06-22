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Депутат Госдумы Васильев запросил экспертную оценку ямочного ремонта в Пскове

Депутат Госдумы Александр Васильев направил запрос в ФАУ «РОСДОРНИИ» с просьбой дать экспертную оценку проведения ремонта в рамках содержания улично-дорожной сети города Пскова с помощью струйно-инъекционной технологии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители движения «Убитые дороги».

Также парламентарий просит специалистов рассказать, как поэтапно должен проводиться ямочный ремонт, который отвечает техническим регламентам и нормативам.

Как отмечается в сообщении, в Пскове сложилась практика проведения так называемого ямочного ремонта с помощью струйно-инъекционной технологии.

«Метод, предназначенный для ремонта трещин и небольших повреждений, используется подрядными организациями даже для ремонта больших ям и выбоин, - заметили в сообществе "Убитые дороги", - Летом, когда устанавливается высокая температура воздуха, последствия такого ремонта губительны для покрышек автомобилей, кроме того, ямы, отремонтированные «слоником», появляются снова уже через несколько часов. Кроме того, битум загрязняет новую разметку. Несмотря на очевидные недостатки, «слоник» продолжает шествие по улицам города».