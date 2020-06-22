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Дорогу «Вошково-Полосы» в Дновском районе отремонтируют после вмешательства прокуратуры

Прокуратурой Дновского района по обращению жителей района проведена проверка соблюдения федерального законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

В ходе проверки установлено, что приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26.09.2017 № 1245-ст утвержден национальный стандарт Российской Федерации: дороги автомобильные и улицы, а также требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения и методы контроля (ГОСТ Р 50597-2017).

Обследование автомобильной дороги от деревни Вошково до деревни Полосы Дновского района показало, что на автомобильной дороге по обеим сторонам имеется завышение обочин, размерами от 10 до 45 см, в следствии чего на всем протяжении наблюдается переувлажнение проезжей части с заводнениями, площадью до 40 кв. м, и образованием колейности, глубиной до 25 см, что создает угрозу безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

В целях устранения нарушений закона 25 февраля прокурором Дновского района в суд направлено исковое заявление об обязании администрации Дновского района обеспечить надлежащее содержания автодороги.

22 мая решением Дновского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены. Суд обязал администрацию Дновского района в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу привести в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-2017 автомобильную дорогу общего пользования местного значения «Вошково-Полосы» на всем протяжении.

Решение суда не вступило в законную силу.