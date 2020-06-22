АвтоМир / Дороги

Жители деревни Раскопель Гдовского района просят губернатора помочь с ремонтом опасной дороги

Жители деревни Раскопель Гдовского района обратились на сайт губернатора Псковской области с просьбой об оказании содействия в ремонте дорожного полотна грунтовой дороги от их деревни до деревни Драготина.

«На данный момент дорожное полотно данной дороги приходит в очередной раз в упадок, а именно появляются глубокие провалы в грунте дорожного полотна ,боковые размывы и разрастающийся кустарник», - пишут местные жители.

По словам местных жителей, разрастающийся кустарник в очередной раз создает аварийную обстановку для встречного транспорта, а также не дает стекать воде с боковин дорожного полотна, что в свою очередь приводит к появлению провалов .

«Также просим дать указание в администрацию волости о предоставлении графика ремонта и работе грейдера на данной дороге для жителей деревни, так как на данный момент никакой информации не предоставлялось», - просят жители Раскопели.