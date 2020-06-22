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Центральную улицу Гдова залили битумом

Гдовичи шокированы ремонтом улицы Карла Маркса. Как сообщает газета «Гдовская заря», горожане обрадовались, что работники подрядной организации ООО «Гепард» приступили к долгожданному ремонту дорожного покрытия, но все испытали не просто удивление от методов работы, а настоящий шок.

Весь участок от перекрестка с Кингисеппской улицей до конца города у строительного магазина обильно полили битумом. А перекрыть проезжую часть никто не удосужился. Автомобилисты в полном неведении того, что их ожидает впереди.

Мало кого такой способ в дорожном ремонте устраивает. Брызги битума впиваются в поверхность лакокрасочного покрытия так, что простыми «водными процедурами» машину не отмоешь. «О чем думают наши уважаемые подрядчики? Куда смотрит администрация? Граждане сообщали об этом безобразии, но ничего предпринято не было», - пишет газета.

Через дорогу не перейти пешеходам, а коты и собаки вообще битумные лапки уже вряд ли смогут отмыть самостоятельно.