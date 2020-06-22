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Участок Гдовского шоссе в Псковском районе может быть выпрямлен

Участок Гдовского шоссе в Псковском шоссе может быть выпрямлен. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в государственном комитете Псковской области по транспорту и дорожному хозяйству в ответ на запрос.

На фото: участок дороги между 30 и 34 км

Автомобильная дорога Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье на участке км 30+000 км 34+000 имеет несколько углов поворота с радиусами кривых в плане менее допустимых. Участок определен под реконструкцию с целью восстановления транспортно-эксплуатационного состояния автодороги с изменениями существующих границ полосы отвода.

Техническое задание для проектно-изыскательских работ cформирует ГБУ ПО «Псковавтодор».

Возможность спрямления участков, уширения проезжей части, замены или использования существующих земляного полотна, дорожной одежды, ремонт примыканий и съездов, устройства систем водоотведения, разработки мероприятий организации и обеспечению безопасности участников дорожного движения и многое другое устанавливается специалистами проектных организаций расчетными и исследовательскими методами.

При реконструкции дороги, как правило, производится ремонт всех паспортизированных примыканий (съездов) в пределах радиусов закруглений.

В задание на разработку проектной документации будут включены требования выполнить предпроектное обследование участка дороги, инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно экологические, инженерно-гидрологические и др. виды изысканий в объемах, необходимых для составления проектной документации.

Основные параметры дороги после реконструкции должны соответствовать дороге III технической категории. Все проектные решения, замена или восстановление конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений или их частей согласовываются с заказчиком в ходе проектных работ.