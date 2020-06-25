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На Рижском проспекте ремонтируют полосы дороги для движения в центр

В Пскове на Рижском проспекте начался ремонт полос дороги для движения в центр города. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, работы ведутся на участке от дома №20 до дома №14 по Рижскому проспекту и захватывают два перекрестка.

Временно запрещены повороты налево с Рижского проспекта на улицу Киселева (в сторону Коммунальной) и на Петровскую (в сторону Коммунальной).

Закрыты выезды на Рижский проспект с Киселева и Петровской при движении с Коммунальной.

Напомним, как сообщил председатель государственного комитета Псковской области по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, дорожники планируют закончить работы в этой части проспекта к 1 июля.