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Начался ремонт участка Северного обхода Пскова

Специалисты «Псковавтодора» приступили к ремонтным работам на первом пусковом комплексе Северного обхода Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Это первый ремонт с момента сдачи объекта в эксплуатацию в 2007 году, который будет проведен в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ремонтируемый участок расположен между улицей Николая Васильева и транспортной развязкой Псков – Гдов. Его протяженность составляет 9,4 км. Отметим, что это дорога II технической категории, имеет высокую интенсивность движения, в том числе грузового транспорта.

На этом участке дороги будут выполнены замена асфальтобетонного покрытия на площади около 99 тыс. кв. метров по основному ходу и 46 тыс. кв. метров на съездах и развязках, ремонт прикромочных и водосбросных лотков, укрепление обочин.

В настоящее время идет фрезерование старого асфальта. Уже отфрезеровано около 1 км дорожного полотна. Параллельно ведутся работы по ремонту водосбросных лотков.

Стоимость ремонта участка оценивается в 153 млн рублей. «Псковавтодор» планирует завершить работы до сентября.