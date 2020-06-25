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Стало известно, на каких псковских улицах отремонтируют дворовые проезды в этом году

Глава Пскова Елена Полонская в рамках рабочего выезда посетила улицу Юбилейную, 81. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Здесь ведутся дорожные работы междворовых проездов. Ранее качество асфальта вызывало нарекания жителей микрорайона, и в декабре 2019 года этот адрес был включен в план ремонта междворовых проездов. Подрядчиком объекта является ООО «ДСМУ». В планах отремонтировать более 130 метров полотна. Кроме того, будут отремонтированы пешеходные дорожки.

В муниципалитете уточнили, на каких именно псковских улицах отремонтируют дворовые проезды в текущем году.

Адреса следующие:

ул. Юбилейная, 58

ул. Коммунальная, 63, 75, 75б

проезд у дома №16 по ул. Западной и дома №69б по ул. Коммунальной

проезд у дома №2 по ул. Рокоссовского и дома №73 по Рижскому проспекту

Рижский проспект, 83,83а, 91,91а,95

проезд у дома №54 по ул. Коммунальной и дома №6а по ул. Западной

проезд от ул. Рокоссовского до дома №6 по ул. Байкова

ул. Максима Горького, 39а-41/9

ул. Конная, 28-30

ул. Народная, 31

Рижский проспект, 42а, 44, 51а, 52, 62-62а

ул. Юбилейная, 73-75, 81а-83

ул. Максима Горького, 35

ул. Звездная, 14 - проспект Энтузиастов, 7

ул. Алтаева, 16,18,20 - ул. Новоселов, 7

ул. Ижорского батальона, 5,5а,10

ул. Л. Поземского, 60,64

ул. Герцена, 6а - ул. Труда, 5

ул. Труда, 18

ул. Сиреневый бульвар, 13,15 - ул. Звездная, 20

ул. Новоселов, 11-21

ул. Индустриальная, 1

ул. Шелгунова, дома 9/2 - 15

ул. Набережная реки Великой, 6

ул. Я. Фабрициуса, 6, 28, 29

ул. Карла Маркса, 41

ул. Вокзальная, 36, 40, 48

ул. Бастионная, 13, 13а

Октябрьский проспект, 31, 33

ул. Харченко, 20, 27

Кресты, ДОС, 119

ул. Я. Райниса, 48-54

Добавим, за счет средств субсидий из областного бюджета на дорожную деятельность в 2020 году, на ремонт проездов, предусмотрено 100 млн рублей. Получается, на каждый округ приходится около 6,5 млн рублей.

По состоянию на 29 мая, заключено 4 муниципальных контракта на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проездов на общую сумму 71 млн рублей. Срок выполнения - до 15 октября. Это районы центра города, Запсковья и ближнего Завеличья. Остальные объекты будут разыграны в ближайшее время.