Стало известно, на каких псковских улицах отремонтируют дворовые проезды в этом году

Глава Пскова Елена Полонская в рамках рабочего выезда посетила улицу Юбилейную, 81. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Здесь ведутся дорожные работы междворовых проездов. Ранее качество асфальта вызывало нарекания жителей микрорайона, и в декабре 2019 года этот адрес был включен в план ремонта междворовых проездов. Подрядчиком объекта является ООО «ДСМУ». В планах отремонтировать более 130 метров полотна. Кроме того, будут отремонтированы пешеходные дорожки.
В муниципалитете уточнили, на каких именно псковских улицах отремонтируют дворовые проезды в текущем году.
Адреса следующие:
Добавим, за счет средств субсидий из областного бюджета на дорожную деятельность в 2020 году, на ремонт проездов, предусмотрено 100 млн рублей. Получается, на каждый округ приходится около 6,5 млн рублей.
По состоянию на 29 мая, заключено 4 муниципальных контракта на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проездов на общую сумму 71 млн рублей. Срок выполнения - до 15 октября. Это районы центра города, Запсковья и ближнего Завеличья. Остальные объекты будут разыграны в ближайшее время.