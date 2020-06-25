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АвтоМир / Дороги

Какие дороги отремонтируют в Псковской области на 50 млн рублей из федерального бюджета, рассказал Борис Елкин

25.06.2020 19:26|ПсковКомментариев: 0

Псковская область получит дополнительно 50 млн рублей из федерального бюджета на ремонт автомобильных дорог. Председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин рассказал, как будут распределены эти средства, которые имеют целевое значение.

Так, 30 млн рублей предназначено на ремонт улицы Рокоссовского в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете, эта дорога вошла в федеральный проект «Улица Победы», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По итогам аукциона подрядной организацией выступит ООО «ДорСтройСервис». Компания отремонтирует участок дороги от улицы Коммунальной до Гаражного проезда протяженностью 823 метра.

Техническим заданием предусмотрено фрезерование существующего покрытия проезжей части, устройство основания дороги из щебня, укладка выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, разборка асфальта на тротуарах и устройство тротуарной плитки, монтаж нового бортового камня, восстановление зеленой зоны, установка пешеходного ограждения, нанесение разметки термопластиком. Срок завершения работ по контракту - 15 октября.

20 млн рублей будет направлено на устройство подземных пешеходных переходов в Великих Луках в рамках реконструкции пересечения проспекта Ленина и улицы Дьяконова. Частично эти работы будут оплачены из областного бюджета. Работы на объекте уже ведет ООО «Энергогазстроймонтаж».

В подземных переходах предусмотрено освещение, для маломобильных групп населения - пандусы и подъемные платформы.

Дорожная одежда на участке будет трех типов, с использованием щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-15, геосетки и геотекстиля. Тротуары будут замощены плиткой. На участках тротуаров, примыкающих к жилым домам, будет устроена гидроизоляция. Вдоль проезжей части и островков безопасности - установлен бортовой камень.

Для обеспечения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в проекте предусмотрена установка дорожных знаков и перильного ограждения, устройство дорожной разметки и наружного освещения. Кроме того, будут обустроены три автобусные остановки. Газоны займут площадь более 2 га. В ходе реконструкции перекрестка будут переустроены инженерные сети. Работы должны быть завершены до 15 декабря.

Борис Елкин подчеркнул, что благодаря дополнительному федеральному финансированию 50 млн рублей высвобождаются из регионального бюджета и будут направлены на ремонт других объектов. Предварительно прорабатывается вопрос о ремонте улиц Ипподромной и Аллейной в Пскове, которые находятся вблизи реконструируемого перекрестка улиц Индустриальной и Инженерной. В Великих Луках 20 млн рублей будут направлены на ремонт дорог города, перечень объектов уточняется.

Теги: #ремонт дорог
Источник: Псковская Лента Новостей
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