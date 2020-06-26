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АвтоМир / Дороги

Полный ремонт улицы Инженерной в Пскове планируется провести до конца года

26.06.2020 09:58|ПсковКомментариев: 0

В 2020 году может быть продолжен ремонт улицы Инженерной в Пскове - от перекрестка с улицей Индустриальной в сторону улицы Труда. Как рассказал председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, ремонт планируется в случае поступления дополнительных средств из федерального бюджета.

Ведутся поиски финансирования на капитальный ремонт улицы Яна Фабрициуса (от Металлистов до Вокзальной) и реконструкцию улицы Кузбасской Дивизии.

До конца ноября в Пскове будет отремонтирован перекресток улиц Инженерной и Индустриальной. Также проводится ремонт участка от Инженерного моста до улицы Индустриальной, площади Декабриста Пущина.

Как сообщалось ранее, Псковская область получит дополнительно 50 млн рублей из федерального бюджета на ремонт автомобильных дорог. 30 млн рублей предназначено на ремонт улицы Рокоссовского в Пскове (участок от Коммунальной до Гаражного проезда протяженностью 823 метра). 20 млн рублей будет направлено на устройство подземных пешеходных переходов в Великих Луках в рамках реконструкции пересечения проспекта Ленина и улицы Дьяконова.

Благодаря дополнительному федеральному финансированию 50 млн рублей высвобождаются из регионального бюджета и будут направлены на ремонт других объектов. Предварительно прорабатывается вопрос о ремонте улиц Ипподромной и Аллейной в Пскове, которые находятся вблизи реконструируемого перекрестка улиц Индустриальной и Инженерной. В Великих Луках 20 млн рублей будут направлены на ремонт дорог города, перечень объектов уточняется.

Теги: #ремонт дорог #дороги Пскова #Комитет по транспорту и дорожному хозяйству
Источник: Псковская Лента Новостей
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