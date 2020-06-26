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От 2 до 4 машин КДМ задействовано в поливе улиц Пскова

От 2 до 4 машин КДМ задействовано в поливе улиц Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «СитиИнвестГрупп», работы проводятся в рамках муниципального контракта по содержанию улиц на территории Завеличье.

Плановое увлажнение улиц проводится на дорогах с наиболее интенсивным движением. В ежедневном орошении задействовано от 2 до 4 комбинированных дорожных машин.

Данные работы позволяют предупредить образование колейности. При высоких температурах асфальт становится мягким и при движении транспорта, особенно тяжелых автобусов, может образоваться колейность. Чтобы избежать плавления асфальта, его регулярно увлажняют.