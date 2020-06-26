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Острович просит ограничить скорость транспорта на улице Клавы Назаровой

Житель Острова просит губернатора Михаила Ведерникова ограничить скорость транспорта на улице Клавы Назаровой. Обращение опубликовано 26 июня на сайте губернатора.

В письме Олег Родионов сообщает, что на улице К.Назаровой, на участке от ул.Островских молодогвардейцев (завод «ОЗЭМ») до магазина «Денек» автомобили движутся с высокой скоростью. «Прямая дорога провоцирует водителей увеличивать скорость, чтобы с ветерком пролететь ближайшие 300 метров, т.к. никаких преград для этого нет», - написал автор обращения.

«Ширина проезжей части довольно узкая и без тротуаров, на одной дороге должны уместиться и обычные пешеходы, и мамы с колясками, и дети, а также автомобили. Вокруг жилые дома и данный участок дороги пользуется популярностью у жителей данного района города. Прямая дорога провоцирует водителей увеличивать скорость.

Скоростной режим не соблюдается автомобилистами, порой пешеходам приходиться прижиматься к обочине от ревущей в спину машины или летящей навстречу, что опасно и доставляет дискомфорт всем участникам дорожного движения», - написал автор обращения.

Олег Родионов просит установить искусственные неровности для успокоения трафика на данном участке дороги, пересмотреть границы участков «жилой зоны», рассмотреть возможность установки тротуара для пешеходов.