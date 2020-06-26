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В Пскове разработают проект реконструкции безымянной дороги

В Пскове разработают проектно-сметную документацию по объекту «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения от ул. Лесной км 0+500 до границы города Пскова». Как сообщается в документах на сайте госзакупок, заказчик - администрация Пскова.

Начальная цена - 3 млн 800 тыс. рублей.

Протяженность участка - 1,15 км.

Ширина проезжей части должна составить 6 метров, ширина обочин - 2 метра. Тип покрытия сменится с грунта на асфальтобетон. Необходимость наличия освещения, автопавильона и разворотной площадки необходимо определить проектом.

Подрядчику предписывается проработать варианты устройства тротуаров, местоположение тротуаров согласовать с органами местного самоуправления

Источник финансирования - за счет средств областного и городского бюджетов на 2020 год в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».