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«Дорремстрой» отремонтирует улицу Лужскую в Пскове за 3,7 млн рублей

Администрация Пскова провела конкурс на ремонт улицы Лужской. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, победителем признано ООО «Дорремстрой» с предложением 3 млн 693 тыс. 867,10 рублей. На втором месте заявка ООО «Дорожник-2010» с предложением 3 млн 713 тыс. 620,40 рублей.

Начальная цена составляла 3 млн 950 тыс. 660,00 рублей.

Протяженность ремонтируемого участка составит 0,350 км. Ширина проезжей части – от 4,5 до 5,9 метров.

Среди заказанных работ - фрезерование существующего покрытия проезжей части на глубину до 5 см с отвозкой асфальтобетонной крошки на расстояние до 10 км, в том числе на съездах на площади 2150 кв. метров, обрезка на обочине кустарника средней плотности 0,02 га, нанесение 200 метров осевой линии разметки термопластиком 1.1.

Окончание ремонтных работ планируется до 1 ноября 2020 г.