АвтоМир / Дороги

Опасную для пешеходов дорогу показал губернатору острович

Предусмотреть тротуар на улице Островских Молодогвардейцев (от ОЗЭМ до пересечения с улицей Карла Маркса) в городе Острове просит местный житель. Обращение по этому поводу Олег Родионов разместил на сайте губернатора Псковской области.

«Данная улица используется жителями города для походов за покупками на городской рынок и в центр города. На этой городской дороге интенсивный трафик, а также она выполняет функцию трассы "на Прибалтику", проезжает много грузовых и легковых автомобилей», - написал горожанин.

По его словам, у пешеходов нет возможности безопасно передвигаться по указанной улице, «а с учетом климатических изменений пыльная обочина, по которой предлагается ходить, превращается в грязь, а зимой - в грязное месиво».