АвтоМир / Дороги

Безопасность дорожного движения в Пскове - тема нового опроса в «Автомире»

Опрос на тему безопасности дорожного движения в Пскове стартовал 29 июня на сайте Псковской Ленты Новостей. Читателей просят ответить на вопрос: «Как вы оцениваете безопасность дорожного движения в городе Пскове?»

Предлагаются 7 вариантов ответа:

Положительно. По дорогам можно передвигаться безопасно

Хорошо, но есть мелкие недочеты

Хорошо, но много «двойных сплошных»

Хорошо, но нужно работать над водительской дисциплиной

Удовлетворительно. Нужны надземные пешеходные переходы

Плохо. Многое еще не сделано.

Плохо. Страшно передвигаться по дорогам

Проголосовать можно под этой публикацией.