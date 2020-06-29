Безопасность дорожного движения в Пскове - тема нового опроса в «Автомире»

Опрос на тему безопасности дорожного движения в Пскове стартовал 29 июня на сайте Псковской Ленты Новостей. Читателей просят ответить на вопрос: «Как вы оцениваете безопасность дорожного движения в городе Пскове?»
Предлагаются 7 вариантов ответа:
- Положительно. По дорогам можно передвигаться безопасно
- Хорошо, но есть мелкие недочеты
- Хорошо, но много «двойных сплошных»
- Хорошо, но нужно работать над водительской дисциплиной
- Удовлетворительно. Нужны надземные пешеходные переходы
- Плохо. Многое еще не сделано.
- Плохо. Страшно передвигаться по дорогам
Проголосовать можно под этой публикацией.